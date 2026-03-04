Zehirli olduğu için hayvanlar yemiyor ama sofrada şifaya dönüşüyor. "Andırın doktoru" kabızlığa iyi geliyor
Doğada zehirli olan yılan pancarı otu, Adanalı kadınların elinde zahmetli bir süreçten geçerek şifalı yemeğe dönüşüyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, iftar sofraları için bahçelerden topladıkları yılan pancarı otunu imece usulü hazırlıyor. İncecik doğranan ot; yoğurt, nohut, yarma ve limonla karıştırılıp üzeri unla kapatılarak 24 saat bekletiliyor. Zehri alınan ot, ardından odun ateşinde kara kazanda yaklaşık 4 saat pişirilerek sofralarda yerini alıyor.
Otun yılın yalnızca belirli dönemlerinde yetiştiğini belirten Çukurovalı üretici Özlem Dinler, "Doğada yılan pancarı olarak geçer, yemeğine ‘tırşik' deriz. Tohumu olmayan, birkaç ay içinde yetişen zehirli bir ot'' dedi.
Dinler, sözlerine şu şekilde devam etti:
‘’Yapraklarını doğradıktan sonra yoğurt, nohut ve limonla zehrini alıyoruz. Kara kazanda 3-4 saat kaynıyor. Acısı ve kaşındırması olur, iyi pişmezse yenmez. Kabızlığa ve sağlığa faydalı olduğu biliniyor.''
Yemeğin bölgede "Andırın doktoru" olarak da bilindiğini ifade eden Gülizar Dinler ise "Doğada zehirli olduğu için hayvanlar yemez. Topladıktan sonra ince ince kıyıp 24 saat bekletiyoruz. Ekşi ile acısını almak lazım. Eskiden bakır ve erik koyarak acısını aldırırlardı'' şeklinde konuştu.
Osmaniye, Kahramanmaraş, Kadirli ve Andırın'da düğün yemeklerinin vazgeçilmezi olan ot, Ramazan'da iftar sofralarında da tüketiliyor.
Bölge halkı, yemeğinin bağırsak parazitlerini yok ettiğine ve yılda 6 kez yenmesi gerektiğine inanıyor. Ancak yine de tüketmeden önce bir sağlık profesyoneline danışmakta fayda var.
