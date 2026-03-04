Zehirli olduğu için hayvanlar yemiyor ama sofrada şifaya dönüşüyor. "Andırın doktoru" kabızlığa iyi geliyor

Osmaniye, Kahramanmaraş, Kadirli ve Andırın'da düğün yemeklerinin vazgeçilmezi olan ot, Ramazan'da iftar sofralarında da tüketiliyor.

Bölge halkı, yemeğinin bağırsak parazitlerini yok ettiğine ve yılda 6 kez yenmesi gerektiğine inanıyor. Ancak yine de tüketmeden önce bir sağlık profesyoneline danışmakta fayda var.