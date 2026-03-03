Zirai don fiyatını uçurdu. Bir yılda yüzde 500 zamlandı ''Yıllardır bu rakamı görmemiştik''

Limon üreticilerinden Cumali Serbest, geçen yıl aynı bahçede ürünün 9 buçuk liradan alıcı bulduğunu belirterek, "Yaşanan zirai don fiyatları çok arttırdı ve rekolteyi düşürdü. 50 dönüm alanda dikenli limon üretimi yaptık. Bu yıl ürünün kilogramı 40 liradan başlayıp 60 liraya kadar çıktı. Bu limonun dayanıklı olması ve uzun süre depolanabilmesi tercih edilmesini sağlıyor. Yıllardır bu rakamı görmemiştik, yüzümüz güldü" dedi.