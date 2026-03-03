Zirai don fiyatını uçurdu. Bir yılda yüzde 500 zamlandı ''Yıllardır bu rakamı görmemiştik''
03.03.2026 14:10
İHA
Adana'da dikenli limon hasadı üreticinin yüzünü güldürdü. Dikenli limonun dalında kilogramı 40 liradan başlayıp 60 liraya kadar alıcı buluyor.
Türkiye'nin en önemli limon üretim merkezlerinden Adana'nın Kozan ilçesinde dikenli limon hasadı sürüyor. Zirai dondan etkilenmeyen bahçelerde hasadı yapılan dikenli limondan dönüm başına 3 buçuk ton ürün alınırken dalında kilogramı 40 liradan başlayıp 60 liraya kadar alıcı buluyor.
''BU YIL YÜZÜMÜZ GÜLDÜ''
Limon üreticilerinden Cumali Serbest, geçen yıl aynı bahçede ürünün 9 buçuk liradan alıcı bulduğunu belirterek, "Yaşanan zirai don fiyatları çok arttırdı ve rekolteyi düşürdü. 50 dönüm alanda dikenli limon üretimi yaptık. Bu yıl ürünün kilogramı 40 liradan başlayıp 60 liraya kadar çıktı. Bu limonun dayanıklı olması ve uzun süre depolanabilmesi tercih edilmesini sağlıyor. Yıllardır bu rakamı görmemiştik, yüzümüz güldü" dedi.
Bahçede 35 kişilik ekiple hasat yaptıklarını kaydeden tarım işçilerinden Selma Çavuş ise ürünün veriminden memnun olduklarını ifade etti.
YASAL UYARI
ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADANA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.