Zonguldak'ta 21 milyon liralık gayrimenkul dolandırıcılığı

Olay, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet Aytan (77), ailesinden miras kalan arsasını kat karşılığı bir müteahhide vererek, karşılığında piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan bir villa ve 6 milyon TL değerinde bir daire sahibi oldu.

İddiaya göre Aytan, gayrimenkullerini teslim almak üzereyken kendisiyle irtibata geçen bir emlakçı, elindeki villa ve daireye karşılık, henüz inşaatına başlanmamış başka bir projeden 4 adet daire vermeyi teklif etti.