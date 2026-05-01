1 Mayıs'ta acı olay. Kamyon altında kalan iki işçi can verdi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde acı bir olay yaşandı.

Çankaya ilçesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde bir kamyonet, kontrolden çıkarak yokuş aşağı savrulmaya başladı.

Taşeron bir firma çalışanı olduğu öğrenilen ve metrelerce sürüklenen kamyonun altında kalan iki işçi hayatını kaybetti.

Olay yerindeki incelemelerin ve hayatını kaybeden işçilerin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.