1 Mayıs'ta bazı hat ve duraklar kapalı olacak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bazı metro durakları kapalı olacak.



Metro İstanbul 'un açıklamasında İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci duyuruya kadar bugün yapılacak seferlere ilişkin bilgiler verildi.

Buna göre M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlar bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecek.

F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı işletmeye kapalı olacak.

Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacak.