Diyarbakır Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Kasım 2026 tarihinde 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Rüşvet ve irtikap suçlarına yönelik operasyonda, 9’u kamu görevlisi olmak üzere 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 70’i yakalanırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

18 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, 42 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahipleri, çalışanları ve yakınları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) görevlileri arasında yaklaşık 18 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

İncelemelerde, RAM bünyesinde görevli bazı kamu personelinin menfaat karşılığında engelli öğrencileri anlaşmalı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönlendirdiği belirlendi.

Ayrıca öğrencilerin randevu başvurularının alınmadığı, kurul tarafından reddedilen başvuruların para karşılığında onaylandığı, ders saatlerinin gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösterildiği ve eğitimlere katılmayan öğrencilerin katılmış gibi kaydedildiği tespit edildi.

Öte yandan, kurum müdürü ile bazı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri arasında ortaklık sözleşmesi bulunduğu da ortaya çıkarıldı.