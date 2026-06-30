10 ilde sahte altın operasyonu: 71 gözaltı kararı

Darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını olması gereken ayar ve ağırlığın altında basarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon yapıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SAHTE ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda sahte altın imalatında kullanılan kalıp ve yasa dışı basılmış altınlar ele geçirildi.

Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÜRLEK: VATANDAŞIMIZIN GÜVENİNİ KORUYACAĞIZ

Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyecek; vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekârların eline bırakmayacak; kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşımızın güvenini koruyacağız." dedi.