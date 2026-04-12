10 yaşındaki çocuk sırtından vuruldu
12.04.2026 06:05
Anadolu Ajansı
AA
Nusaybin'de sokakta oyun oynadığı sırada sırtına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Eren A. yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk yorgun merminin hedefi oldu.
Yenituran Mahallesi'nde sokakta oynayan Eren A.'nın sırtına yorgun mermi isabet etti. Çocuğun sırtında kanama olduğunu gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.