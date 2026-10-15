10 yıldır aranıyordu, FETÖ firarisi Afyon’da yakalandı
15.10.2026 11:09
Yaklaşık 10 yıldır aranan FETÖ/PDY şüphelisi M.K., Afyonkarahisar'da yakalandı.
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yaklaşık 10 yıldır aranan ve örgütün Güneydoğu Anadolu'daki kolejlerinden sorumlu olduğu belirtilen M.K. yakalandı.
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yaklaşık 10 yıldır aranan M.K., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin geçmişte örgütün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kolejlerinden sorumlu sözde 'imam' olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.
İstihbarat çalışmaları sonucunda, FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan ve yaklaşık 10 yıldır firari olduğu belirlenen M.K.'nin bulunduğu yer tespit edildi.
Kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.