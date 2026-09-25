101 milyon kimlik verisini satan "Dragon Hacker" paneline operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kişisel verilerin yasa dışı olarak sorgulanmasına imkân sağlayan “Dragon Hacker” isimli sorgu paneli tespit edildi.

İncelemelerde yasa dışı sorgu paneline ait sunucuda toplam 101 milyon kimlik bilgisi ve 118 milyon GSM numarası ile eşleştirilmiş T.C. kimlik numarası verisi bulundu.

Panelin kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanmasına imkan sağladığı tespit edilirken yasa dışı veri temini, yasa dışı sorgu sistemleri, oltalama altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden bir yapı olarak da kullanıldığı belirlendi.

Soruşturmaya ilişkin yapılan teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda iki şüpheli tespit edilirken şüphelilerden birinin yasa dışı sorgu sisteminin kurucusu ve yöneticisi olduğu, diğerinin ise sistemin reklamını yaptığı ve yayılmasını sağladığı öğrenildi.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İncelemelerin ardından Diyarbakır ve İstanbul'da şüphelilere ait iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; iki cep telefonu, iki SIM kart, üç sabit disk, bir USB bellek ele geçirildi.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEYE ALINDI

Dijital materyallere el konuldu ve incelemeye alındı.

Panelin veri kaynakları, kişisel verilerin hangi yöntemlerle temin edildiği, verilerin kimlere sunulduğu, sistemi kullanan kişiler, panel üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı sorgular ile olası dolandırıcılık ve oltalama faaliyetlerine ilişkin bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Soruşturma çok yönlü devam ediyor.