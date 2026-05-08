10'uncu katta asılı kaldılar

Mersin 'in Mezitli ilçesindeki inşaatta, iş güvenliği önlemlerinin alınması sayesinde faciadan dönüldü.

Olay, Akdeniz Mahallesi'ndeki 15 katlı otel inşaatında meydana geldi. Binanın dış cephe boyasını yapan B.A. ve M.A. isimli işçiler, çalıştıkları sırada iskelenin motor sisteminin boşalması sonucu büyük tehlike yaşadı. İskele bir anda metrelerce yükseklikten kaydı, iki işçi güvenlik kemeri ve halat sistemi sayesinde zemine düşmekten son anda kurtuldu.

10'uncu katta halatlara asılı kalan işçileri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın çevresindeki zeminin yağış nedeniyle ıslak ve çamurlu olması nedeniyle itfaiye merdiveni kurulamadı. İtfaiye personeli, binanın çatısına çıkarak üç farklı noktadan güvenli ankraj sistemi kurdu. Ekipler, daha sonra halat yardımıyla metrelerce yüksekte mahsur kalan işçilere ulaşarak kontrollü şekilde bulundukları noktadan zemine indirdi.