11 aylık kayıp Büşra bebek olayında korkunç iddia

Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak geldiği Sivas 'ın Divriği ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp 11 aylık bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Bebeğin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, komando ve jandarma ekipleri katıldı, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeği de kullanıldı.

"BAŞKASINA SATILDI" İDDİASI

Olaya ilişkin soruşturma sürerken korkunç bir iddia ortaya atıldı.

Bebeğin ailesi tarafından para karşılığında başka bir kişiye verildiği iddia edildi.

Bu iddia üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.