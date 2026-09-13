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11 aylık kayıp Büşra bebek olayında korkunç iddia

13.09.2026 12:00

11 aylık kayıp Büşra bebek olayında korkunç iddia
DHA

Bebeğin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

DHA
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Sivas'ın Divriği ilçesinde iki gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'nın satıldığı iddia edildi. 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak geldiği Sivas'ın Divriği ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp 11 aylık bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu. 

 

Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. 

 

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

 

Bebeğin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, komando ve jandarma ekipleri katıldı, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeği de kullanıldı.

 

"BAŞKASINA SATILDI" İDDİASI

 

Olaya ilişkin soruşturma sürerken korkunç bir iddia ortaya atıldı. 

 

Bebeğin ailesi tarafından para karşılığında başka bir kişiye verildiği iddia edildi. 

 

Bu iddia üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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