11 gün sonra Kırşehir'de bulundu. Kayıp kadının ölümündeki sır

Maltepe'de ikamet eden F.G.M. isimli kadın hakkında 11 Nisan'da kayıp başvuru yapıldı.

İhbar üzerine başlatılan çalışmalarda, 22 Nisan tarihinde Kırşehir'de bulunan kadın cesedinin kayıp kişiye ait olabileceği değerlendirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak çalışma yürütüldü.

Yapılan inceleme ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda Kırşehir'de cesedi bulunan kişinin kayıp olarak aranan F.G.M.'ye ait olduğu belirlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayı gerçekleştirdikleri veya yardım ettikleri şüphesiyle E.B., G.Ü., S.K., M.A. ve S.G. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.