11 ilde operasyon. 230 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 230 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işledikleri belirlendi.

Şüphelilerin hesaplarında toplam 19,9 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edildi.

Yakalanan 230 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Açıklamada ayrıca "Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.