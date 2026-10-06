11 ilde "Yıkamacılar" suç örgütüne operasyon: 102 gözaltı

Adana merkezli 11 ilde ‘Yıkamacılar’ silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Yıkamacılar’ silahlı suç örgütünü 16 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmaların ardından kimlikleri belirlenen 117 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adana, Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar’da belirlenen 120 adrese baskın yapan ekipler, 102 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, örgüte finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, silahlı tehdit, nitelikli yağma, mala zarar verme ve görevli memura direnmenin de aralarında bulunduğu suçlarla bağlantılı 32 ayrı olaya karıştıkları belirlendi. Firari 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

GAYRİMENKUL VE ARAÇLARA EL KONULMASI TALEBİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 14 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör, 379 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız tüfek, 23 kartuş, 390 kök kenevir bitkisi, bin 403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 347,3 gram sentetik kannabinoid, 3,2 gram A.M. maddesi, 234,5 gram aseton, 75 küçük kilitli poşet, 2 esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ve 1 kasatura ele geçirildi.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında da eş zamanlı yürütülen mali çalışmada, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 bin TL değerindeki 12 araca el konulması talep edildi.

Ayrıca örgüt adına paylaşım yapıldığı tespit edilen 31 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi için ilgili mercilere başvuruda bulunuldu.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 102 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.