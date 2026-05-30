11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'ta paylaşan anneye gözaltı

İzmir 'de bir anne, 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok 'ta paylaştığı gerkeçesiyle gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 29 Mayıs tarihinde sanal medya üzerinden yaşı küçük bir çocuğa ait müstehcen görüntülerin paylaşıldığına yönelik ihbarda bulunulması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde mağdur çocuk A.A.'nın 2015 doğumlu olduğu, şüphelilerin ise anne G.A. ve baba Y.A. olduğu tespit edildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Y.A.'nın çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu anlaşıldı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda şüpheli anne G.A. ise gözaltına alındı.

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Mağdur A.A., adli işlemler yapılmak üzere İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi.

Mağdur çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına ve gerekli koruma tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Ayrıca olayla ilgili dijital materyallere el konularak inceleme yapılmasına ve muhtemel diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.