12 ilde sahte yatırım ve yasa dışı bahis operasyonu. 167 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı , siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 12 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 167 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 32'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

İl emniyet müdürlüklerine bağlı siber suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis , çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet ve nitelikli hırsızlık suçları üzerinde duruldu.

SOSYAL MEDYA VE SAHTE SİTELER ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

Bakanlığın açıklamasına göre şüpheliler, sosyal medya ve oltalama (phishing) sitelerinde yüksek kazanç, yatırım ve araç satışı gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdı.

Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerin reklamını yaptıkları ve çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları da tespit edildi. Ayrıca bazı kişilerin mobil bankacılık ve oyun hesaplarına izinsiz erişim sağladıkları belirlendi.

Bakanlık, siber suçlarla mücadelenin ülke genelinde sürdürüleceğini bildirdi.