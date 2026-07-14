12 yıllık cinayet aydınlatıldı
14.07.2026 13:19
İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce servis şoförünü öldüren şüpheli Muğla'da yakalandı.
İstanbul'da 12 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet, yıllar sonra kriminal incelemeler sonucu çözüldü. Katil zanlısı gözaltına alındı.
İstanbul'da polis ekiplerinin faili meçhul cinayet olaylarının çözümüne yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
24 Haziran 2014'te Bayrampaşa'da 55 yaşındaki servis şoförü Gültekin Yıldırım'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyası yeniden ele alındı.
Olay yerinden elde edilen biyolojik deliller, gelişen kriminal teknikler kullanılarak yeniden değerlendirildi.
Bu kapsamda DNA karşılaştırmaları sonucu polis ekipleri, katil zanlısını Muğla'da yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.