13 ilde eş zamanlı baskın. Çok sayıda tutuklama var
18.04.2026 11:45
Şüphelilerin evlerinde arama gerçekleştirildi.
Sakarya merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 53 şüpheli tutuklandı.
Yasa dışı bahsin önlenmesine yönelik operasyonlar sürüyor.
Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını temin eden, kendi hesap bilgilerini para karşılığında kullandıran ve yasa dışı para trafiğinde yer aldığı belirlenen şüpheliler tespit edildi.
13 İLDE BASKIN
Sakarya merkezli olmak üzere Düzce, İstanbul, Bursa, Antalya, Afyonkarahisar, Ordu, Adana, Trabzon, Aydın, Denizli, İzmir ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda toplam 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 53 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.