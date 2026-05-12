13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar. Anne de tutuklandı

Bartın 'ın Amasra ilçesinde yaşayan G.Ö. (13) isimli kız çocuğuna yönelik 33 şüphelinin tutuklandığı “cinsel istismar” soruşturması kapsamında çocuğun annesi T.Ö. de tutuklandı.



G.Ö.’nün annesi T.Ö. soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen T.Ö., 'Aile yükümlülüğünü ihlal' ile 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur kız G.Ö.'nün ise devlet korumasına alındığı öğrenildi.



NE OLMUŞTU?

Bartın'da 18 Nisan’da yapılan ihbarın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı ve çok yönlü bir soruşturma başlatılarak, yürütülen çalışmalada elde edilen dijital deliller doğrultusunda, mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu bazı kişiler tarafından istismara uğradığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında suça sürüklendiği değerlendirilen 10 çocuk ile 26 şüpheli hakkında 8 Mayıs’ta iddianame düzenlenmiş, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama süreci başlatılmıştı.

Dosya kapsamında 9 suça sürüklenen çocuk ile 24 şüpheli olmak üzere toplam 33 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

