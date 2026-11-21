Tarım ve Orman Bakanlığı , yaban hayatında kuduzla mücadele kapsamında Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 14 ilde havadan aşılama çalışması yapmayı planlıyor.

Çalışma kapsamında toplam 55 bin kilometrekarelik alana uçaklarla 815 bin 200 doz kuduz aşısı içeren yem bırakılması hedefleniyor.

Erzincan, Adana, Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mersin, Muş, Osmaniye, Sivas ve Tunceli'yi kapsayan uygulamayla, yaban hayattaki tilkilerin kuduza karşı bağışıklık kazanması ve hastalığın diğer hayvanlara ve insanlara bulaşma riskinin azaltılması amaçlanıyor

Çalışma kapsamında uçaklarla uygun alanlara bırakılacak özel yemlerin dış katmanının tilkilerin ilgisini çekecek şekilde hazırlandığı, yemlerin içerisinde ise oral yolla uygulanan aşı kapsüllerinin bulunduğu belirtildi.

Tilkilerin yemleri tüketmesiyle aşının ağız yoluyla vücuda alınarak bağışıklık oluşumuna katkı sağlaması hedefleniyor.