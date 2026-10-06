14 yaşındaki çocuk gece iş yerine girdi, 10 bin lira çaldı

Aksaray’da tornavidayla kapısını açarak girdiği şarküterinin kasasından 10 bin lira çalan Y.A.Ç. (14), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen Y.A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 02.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Y.A.Ç., tornavidayla kapısını açtığı şarküteriye girerek kasada bulunan 10 bin lirayı alıp kaçtı.

Sabah iş yerine gelen işletme sahibi, kapının açık olduğunu ve kasadaki paranın çalındığını fark ederek polise ihbarda bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Y.A.Ç. olduğunu belirledi.

Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Y.A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Y.A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.