14 yaşındaki çocuk gözdağı için kalaşnikof ile ateş açtı

Sarıyer’de, aralarında husumet bulunan kişiyi korkutmak amacıyla evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtığı öne sürülen K.D. (14), polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin silahı metruk bir binadaki koltuk süngerinin içine gizlediği belirlendi.

Ruhsatsız tabancayla yakalanan B.S. (17) ile polise direnen 3 kişi de gözaltına alındı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre K.D., daha önceden husumet yaşadığı kişiye gözdağı vermek için evinin önüne giderek kalaşnikofla havaya ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde 5 boş kovan buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahı koltuk süngerine saklamış.

KOLTUK SÜNGERİNE SAKLAMIŞ

Görüntülerde ateş açanın K.D. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. K.D.’nin yanında B.D. (16) ve D.Ç.’nin (16) de bulunduğu tespit edildi. K.D.’nin evin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayda kullanılan kalaşnikofu 2 katlı metruk bir binada buldu. K.D.’nin silahı, koltuk süngerini keserek içine yerleştirdiği ve lacivert renkli bir çantaya sakladığı belirlenirken, silaha el konuldu.

POLİS SALDIRI GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİ

Bölgede çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri bir akaryakıt istasyonu önünde şüpheli davranışlar sergileyen B.S.’yi durdurdu. Üst aramasında üzerinde ruhsatsız tabanca bulunduğu tespit edilen B.S. gözaltına alındı.

Bu sırada görevli polislere direnen Serkan E. (49), Hakan E. (27) ve Haktan E. (23) de gözaltına alındı.

2 ÇOCUK ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İşlemlerinin ardından Serkan E. ve Hakan E. serbest bırakıldı. K.D. ise, 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', B.S. ise 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. K.D. ve B.D.’nin 2’şer, Serkan E.’nin 8, Hakan E.’nin 3, Haktan E.’nin ise 5 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi.