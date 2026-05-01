14 yaşındaki Gizem öldürüldü! Katil zanlısı 15 yaşında

Edirne 'de 14 yaşındaki çocuk, akranı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Menzilahir Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. adı erkek çocuk, henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşı Gizem Özdemir ile tartıştı.

Tartışma sırasında A.Ç., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Özdemir'e ateş edip, kaçtı. Gizem Özdemir yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gizem Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, kaçan A.Ç.,'yi bir süre sonra yakalayarak, gözaltına alındı.