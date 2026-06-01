14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü: "Cezaevinden çıkınca şiddet uygulamaya başladı"

İstanbul'da bir kadın, kendisine şiddet uyguladığını söylediği eski eşini silahla vurarak öldürdü.

Olay, 30 Mayıs Cumartesi günü Sancaktepe'ye bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan üç katlı evde meydana geldi.

İddiaya göre, iki çocuk annesi Nuray Kalıncı, 14 yıl önce boşandığı ve bir ay önce cezaevinden çıkarak yanlarına gelen eski eşi Hakan Büyükata ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

KOMŞULARINA GİDİP YAŞANANLARI ANLATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan Büyükata tarafından dövülen Nuray Kalıncı, evde bulunan silahla Büyükata'ya ateş etti. Büyükata kanlar içerisinde yere yığılırken, Kalıncı ise komşularına giderek yaşananları anlattı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, eve giren sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hakan Büyükata'nın yaşamını yitirdiği belirledi.

Nuray Kalıncı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemi tamamlanan Büyükata'nın cenazesi, memleketi Yozgat'ta defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

"ÇOCUKLARIMA VE BANA ŞİDDET UYGULADI"

Cinayetin işlendiği gün daireden gelen bağrışma ve kavga seslerinin komşular tarafından duyulduğu belirlendi.

Nuray Kalıncı'nın poliste verdiği ilk ifadesinde, eski eşini kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.