14 yıldır aranıyordu, emekli maaşından izi bulundu

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında işlediği kasten yaralama suçundan 2012'de 16 yıl 6 ay hapis cezası alan İ.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Firari hükümlünün izini süren ekipler, iletişime geçebileceği yakınlarını takibe aldı. Yapılan araştırmada İ.S.'nin emekli maaşını Düzce'den çektiği belirlendi.

Bunun üzerine çalışmalarını genişleten polis, hükümlünün Darıcı Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında bulunan tek odalı dairede saklandığını tespit etti.

Aile apartmanı olduğu öğrenilen binada yaşayanlarla İ.S. arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunmadığı belirtildi.



EVİN BAHÇESİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI



Bölgede gerçekleştirilen fiziki takibin ardından polis ekipleri, 29 Ekim Perşembe günü harekete geçti. İ.S., kaldığı evin bahçesinde kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı.

SAHTE KMLİK KULLANDI, PARMAK İZİNDEN YAKALANDI

Yakalandığında kendisini "Ali Osman Karagül" olarak tanıt şahsın gerçek kimliği de polis ekiplerinin mobil parmak izi cihazıyla yaptığı sorgulama sonucunda ortaya çıktı. Şahsın, 14 yıldır aranan ve hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. olduğu kesinleşti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.S., Çilimli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.