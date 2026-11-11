15 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 12 milyar liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildi

Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. Hesaplarında 12 milyar liralık şüpheli işlem hacmi belirlenen şüphelilerden 38'i tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik soruşturma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Adana'nın da aralarında bulunduğu 15 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda 48 kişi yakalanırken, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

12 MİLYAR TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait banka ve finans hesapları incelendi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 12 milyar TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 493 banka hesabı, 39 kripto varlık hesabı ve 12 ödeme kuruluşu hesabı ile 17 araç, 11 konut ve 8 arsaya el konuldu. El konulan malvarlıklarının toplam değerinin yaklaşık 658 milyon TL olduğu belirlendi.

48 ŞÜPHELİDEN 38'İ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 38'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.