1.5 milyarlık "sahte sertifika" vurgunu: 6 kişi tutuklandı

Aydın Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çeşitli eğitimlerle sertifika verecekleri vaadinde bulundukları öğrenciler adına sahte belge düzenledikleri iddia edilen dolandırıcılık çetesine yönelik başlattığı soruşturma sürüyor.

Aydın merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden yakalanan 17'sinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 Nisan'da Aydın, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Manisa, Denizli, Mersin ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirilmişti.

Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yürütülen finansal çalışmalar doğrultusunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 517 milyon lirayı aşan para trafiği tespit edilmişti.