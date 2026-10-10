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15 yaşında yağcı olarak çalıştırılıyordu: Kadir'den acı haber

10.10.2026 14:05

15 yaşında yağcı olarak çalıştırılıyordu: Kadir'den acı haber
DHA

SGK verilerine göre Türkiye'de geçen yıl 20 binden fazla çocuk iş kazalarında yaşamını yitirdi.

DHA
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Antalya'da iş makinesinde yağcı olarak çalıştırıldığı öne sürülen 15 yaşındaki Kadir Sevilgen, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Antalya'da 15 yaşındaki bir çocuk iş makinesinin bomunun sıkıştırması sonucu yaşamını yitirdi.

 

Olay, 6 Ekim günü saat 11.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi’nde meydana geldi. Operatörlüğünü M.K.'nin yapığı iş makinesinin bomu, çalışma sırasında yanında bulunan ve iş makinesinde yağcı olarak çalıştığı iddia edilen Kadir Sevilgen'i sıkıştırdı.

 

BAŞINDAN AĞIR YARALANDI

 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan Sevilgen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

 

Buradaki kontrollerinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sevilgen, tedaviye alındı. Kadir Sevilgen, dün yaşamını yitirdi.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 18 yaşının altındaki 20 bin 836 çocuk işçi yaşamını yitirdi.

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