15 yaşında yağcı olarak çalıştırılıyordu: Kadir'den acı haber

Antalya 'da 15 yaşındaki bir çocuk iş makinesinin bomunun sıkıştırması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, 6 Ekim günü saat 11.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi’nde meydana geldi. Operatörlüğünü M.K.'nin yapığı iş makinesinin bomu, çalışma sırasında yanında bulunan ve iş makinesinde yağcı olarak çalıştığı iddia edilen Kadir Sevilgen'i sıkıştırdı.

BAŞINDAN AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan Sevilgen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Buradaki kontrollerinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sevilgen, tedaviye alındı. Kadir Sevilgen, dün yaşamını yitirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, Türkiye 'de geçen yıl 18 yaşının altındaki 20 bin 836 çocuk işçi yaşamını yitirdi.