15 yaşındaki kızın tüfekle öldüğü davada yeni gelişme: Baba hakkında suç duyurusu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 15 yaşındaki İran uyruklu Zahra Jahani’nin tüfekle vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada, tutuklu sanık B.K. olayın kaza olduğunu savundu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, babası hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Geçtiğimiz yıl 3 Aralık’ta Akköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki lise öğrencisi B.K., ailesinin evde bulunmadığı sırada Zahra Jahani ve kız kardeşini misafir etti. Evde bulundukları sırada B.K.’nin babasına ait ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu Jahani yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan B.K., jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Konuya ilişkin Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık, tarafların avukatları, hayatını kaybeden genç kızın ailesi ve sanığın babası katıldı. Savunmasında tüfeğin dolu olduğunu bilmediğini öne süren B.K., olayın kazara meydana geldiğini belirterek tahliyesini istedi.

Olayın kaza olmadığını savunan Zahra Jahani’nin ailesi ve avukatları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Tarafların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Oturuma verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, B.K.’nin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet ayrıca sanığın babası İ.K. hakkında taksirle öldürme suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Böylece sanığın tahliye talebi reddedilirken, babasının olaydaki olası sorumluluğunun araştırılması için de adım atıldı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

MAHKEME BABANIN DA YARGILANMASI İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Kadın Dayanışma Komiteleri adına davaya katılan avukat Dicle Demirel, "Duruşmada sanık, alışkın olduğumuz üzere, suçtan kurtulmaya yönelik ifadelerde bulundu. "Yanlışlıkla oldu. Şakalaşıyorduk, elinden almaya çalışıyordum" hatta "Kendimi korumaya çalışıyordum" şeklinde gerçekten anlamlandırılması güç birtakım açıklamalarda bulundu. Biz bu dosyada, sanığın en ağır şekilde ve elbette hukukun ve adaletin gerektirdiği biçimde cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dosyanın sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte bugün hukuki açıdan olumlu bir gelişme de yaşandı ve bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yetkili mahkeme, failin babası hakkında da taksirle öldürme suçundan dolayı suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bu, son derece önemli ve olumlu bir gelişmedir. Çünkü sonuçta 15 yaşındaki bir çocuğun kontrolsüz bir şekilde silaha ulaşabilmesinde sorumluluğu bulunan herkesin, kendi sorumluluğu ölçüsünde yargı önüne çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Bu silahın çocuğun ulaşabileceği şekilde bulunmasına göz yuman, gerekli tedbirleri almayan ve ihmaliyle bu sürecin oluşmasına katkı sağlayan herkesin sorumluluğu araştırılmalıdır. Çünkü burada yalnızca tetiği çeken kişinin değil, ihmaliyle o silahın bir çocuğun eline geçmesine imkân sağlayanların da sorumluluğunun ortaya çıkarılması gerekir" dedi.