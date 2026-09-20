15 yaşındaki şüpheli, yolda tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
20.09.2026 17:27
Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 yaşındaki Azerbaycan uyruklu F.J. tarafından bıçaklanan Kazım Kavaklı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Azerbaycan uyruklu F.J. ile yolda karşılaştığı Kazım Kavaklı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, küfürleşme sonucu kavgaya dönüştü.
F.J. yanında taşıdığı bıçakla Kavaklı'yı göğsünden ağır yaraladı.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı, doktorların müdahalesine rağmen, sabaha karşı hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan F.J., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.