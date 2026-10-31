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15 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

31.10.2026 14:05

15 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
IHA

Yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

İHA
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Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlyakalandı.

Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

 

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

 

Ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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