15 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
31.10.2026 14:05
IHA
Yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlyakalandı.
Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.