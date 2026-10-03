16 ilde DAEŞ operasyonu

İçişleri Bakanlığı , 16 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için DAEŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.