16 ilde organize suçlarla mücadele operasyonu

İçişleri Bakanlığı , 16 ilde organize suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Düzenlenen operasyonlarda 198 şüpheli hakkında adli işlem uygulanırken şüphelilerden 55'i tutuklandı. 29'u hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

SUÇLAMALAR NELER?

Şüphelilere; silah ve mühimmat ticareti yaparak örgütlere lojistik destek sağlamak, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak, tehdit ve cebir yoluyla vatandaşlardan haksız kazanç sağlamak suçlarını işlediği suçlaması yöneltildi.

Operasyonlar sonucunda 140 adet tabanca, 61 adet av tüfeği, 23 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet uzun namlulu silah ile çok sayıda fişek, şarjör ve silah parçası ele geçirildi.

Bakanlık, paylaşımında "Tehdit ve cebirle vatandaşlarımızın hakkına göz dikenlere ve silah kaçakçılığı yaparak suç odaklarına lojistik destek sağlayanlara yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.