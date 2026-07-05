16 şehirde organize suç örgütlerine operasyon: 228 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik operasyon yapıldı.

İçişleri Bakanlığı , 16 şehirde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 228 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Tekirdağ, Kırklareli, Iğdır ve Aydın'da yapılan operasyonlarda yatırım danışmanlığı bahanesiyle vatandaşları dolandıran şebekelere yönelik baskınlar yapıldığı bildirildi.

Söz konusu suç örgütlerinin Antalya, Gaziantep, Şırnak ve Afyonkarahisar'da ise uyuşturucu ticareti yaptığı belirtildi.

Yine aynı operasyonlar kapsamında Ordu'da yasa dışı bahis operasyonu, Kilis'te ise vatandaşlardan haraç almaya çalışan şebekenin hedef alındığı anlatıldı.

Açıklamada Malatya'da zimmet suçunu işleyen şüpheliler ile Ankara, Diyarbakır, Edirne, Kocaeli ve Manisa ise tefecilik yapan zanlılara yönelik operasyon yapıldığı aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz." ifadelerine de yer verildi.