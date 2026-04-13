16 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak. Saldırıyı sosyal medyaya yüklediler, durumu ağır
13.04.2026 21:32
Son Güncelleme: 13.04.2026 21:33
İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk, akranları tarafından ağır şekilde darbedildi. Çocuğu sopalarla darbeden ve görüntüyü sosyal medyaya yükleyen saldırganlar tutuklandı.
Çocukların karıştığı şiddet olaylarına bir yenisi İstanbul Bayrampaşa’da eklendi. 16 yaşındaki Mertcan akranları tarafından ağır şekilde darp edildi.
Mertcan'a saldıranlar o anın görüntüsünü sosyal medyada intikam notuyla paylaştı.
Aldığı darbelerden kafatasında kırıklar oluşan çocuk beyin kanaması geçirdi ve duyma yetisini kaybetti. İki gündür yaşam savaşı veriyor.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri saha çalışmalarında, M.M'yi darbettiği belirlenen E.C.B. (20) ve K.T.S'yi (17) gözaltına aldı.
Şüphelilerin sorgulamasında, aralarında husumet bulunduğu ve bu nedenle olayı gerçekleştirdikleri anlaşıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, yoğun bakımda tedavi altına alınan M.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.