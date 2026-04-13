16 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak. Saldırıyı sosyal medyaya yüklediler, durumu ağır

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri saha çalışmalarında, M.M'yi darbettiği belirlenen E.C.B. (20) ve K.T.S'yi (17) gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgulamasında, aralarında husumet bulunduğu ve bu nedenle olayı gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, yoğun bakımda tedavi altına alınan M.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.