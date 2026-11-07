16 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu tüfekle öldürdü

Düzce 'nin Gümüşova ilçesinde 16 yaşındaki A.İ.U., aralarında husumet olduğu öne sürülen 17 yaşındaki Ahmet Kırlak'ı ormanlık alanda tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından arkadaşlarıyla buluşup yaşananları anlattığı öğrenilen şüpheli, polis ekiplerince evinde yakalandı.

Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yongalık mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre A.İ.U., daha önceden aralarında husumet bulunan Ahmet Kırlak'ı konuşmak üzere bölgeye çağırdı.

Burada yanında getirdiği tüfekle Kırlak'a ateş açtığı öne sürülen A.İ.U., 17 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesinin ardından cesedi ormanlık alanda bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Olayın ardından arkadaşlarıyla bir araya gelerek yaşananları anlattığı öğrenilen şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla A.İ.U., evinde olayda kullandığı belirtilen tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İLK İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. A.İ.U.’nun ifadesinde, Ahmet Kırlak ile aralarında husumet bulunduğunu, bu nedenle kendisini ormanlık alana çağırdığını ve tüfekle vurduktan sonra cesedini olay yerinde bıraktığını söylediği belirtildi.

Şüphelinin daha sonra arkadaşlarıyla buluşarak yaşananları anlattığını da ifade ettiği öğrenildi. Henüz 17 yaşında olan Ahmet Kırlak’ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 16 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan soruşturma devam ediyor.