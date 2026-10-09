Polisin dur ihtarına uymayan 16 yaşındaki çocuk kovalamaca sonucu yakalandı
09.10.2026 16:43
Son Güncelleme: 09.10.2026 16:55
Polisin dur ihtarına uymayan 16 yaşındaki şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
Eskişehir’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki şüpheli, çevre yolunu geçtikten sonra kovalamaca sonucu yakalandı.
Eskişehir'de polisin şüphe üzerine durdurmak istediği 16 yaşındaki şüpheli, kovalamaca sonucu çevre yolunun karşısında yakalandı.
Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nato Sokak'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kontrol etmek istedi. Polisin ihtarına uymayarak aniden kaçmaya başlayan şüpheli, çevre yolunun karşısına geçti.
Ekiplerin takibi sonucu şüpheli, Şarhöyük Mahallesi Bakım Sokak üzerinde kıskıvrak yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın 16 yaşındaki M.M.S. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.