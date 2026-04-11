17 günde suç örgütlerine darbe. Yüzlerce gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ve KOM Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 25 Mart-10 Nisan tarihlerini kapsayan 17 günde suç örgütlerine yönelik 124 operasyon gerçekleştirildi.

722 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten öldürme", "mala zarar verme" ve "silah-mühimmat kaçakçılığı" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 722 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 67 uzun namlulu silah, 383 tabanca, 66 av tüfeği, 29 kurusıkı tabanca, 14 bin 3 fişek ve bin 329 silah parçası ele geçirildi.