17 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki çocuğu öldürdü

Ankara 'nın Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki parkta dün akşam saatlerinde henüz ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki bir kişi, iddiaya göre eski kız arkadaşının yanında gördüğü K.A. (16) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI

Sağlık ekipleri, ağır yaralı K.A.'ya sedye üzerinde kalp masajı yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan K.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin babasının da gözaltına alındığı belirtildi.

İZMİR'DE DE 15 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde de 15 yaşındaki Erdem Demir, 7 Haziran'da 18 yaşındaki C.C. tarafından bıçaklanıp öldürülmüştü.

BAKAN GÜRLEK: 15-18 YAŞ ARASINA İLİŞKİN İNFAZ DÜZENLEMESİ DEĞİŞTİRİLECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek , geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç olduğunu belirterek, 15-18 yaş aralığındakilere ilişkin infaz düzenlemesinin değiştirileceğini söylemişti.