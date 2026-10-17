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17 yaşındaki çocuk tabancayla arkadaşlarını tehdit etti

17.10.2026 12:42

Son Güncelleme: 17.10.2026 12:42

17 yaşındaki çocuk tabancayla arkadaşlarını tehdit etti
DHA

Amasya'da 17 yaşındaki çocuğun arkadaşlarını kurusıkı tabancayla tehdit ettiği anlar kameraya yansıdı.

DHA
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Amasya'da 17 yaşındaki çocuk, kurusıkı olduğu iddia edilen tabancayı arkadaşlarına doğrultup tehdit ettiği anları sosyal medyada paylaştı.

Olay, Amasya Çakallar'da meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki çocuk, 4 arkadaşıyla birlikte motosikletlerle bölgeye gitti. Burada yanında bulunan, kurusıkı olduğu iddia edilen tabancayı çıkaran çocuk, silahı arkadaşlarına doğrultarak tehdit içerikli sözler söyledi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

Görüntülerde, çocuğun tabancayı arkadaşlarına yönelttiği ve ayaklarına doğru ateş etmeye çalıştığı görüldü.

Bu sırada çocuklardan birinin korkuyla sağa sola hareket ettiği, tabancayı tutan çocuğun ise arkadaşını takip ederek tehditlerini sürdürdüğü anlar kameraya yansıdı.

 

Çocuğun kaydedilen görüntüleri kendi sanal medya hesabından paylaştığı, daha sonra ise kaldırdığı iddia edildi.

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