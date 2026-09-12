17 yaşındaki motosikletli kaza kurbanı

Adana 'nın Kozan ilçesinde Y.E.S. yönetimindeki motosiklet ile Ayaz Işık kontrolündeki motosiklet sokakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 17 yaşındaki Ayaz Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Y.E.S. tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.