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17 yaşındaki motosikletli kaza kurbanı

12.09.2026 06:14

17 yaşındaki motosikletli kaza kurbanı
DHA
DHA
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Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden 17 yaşındaki Ayaz Işık hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde Y.E.S. yönetimindeki motosiklet ile Ayaz Işık kontrolündeki motosiklet sokakta çarpıştı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 17 yaşındaki Ayaz Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Y.E.S. tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

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