17 yıl hapis cezasıyla aranan firari dubleks evin çatısında yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından cezaları kesinleşen firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 17 Şubat 2025'ten bu yana aranan Selda Ş.’in (30) Ataşehir’de yaşadığı belirlendi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Selda Ş.’nin oturduğu evi tespit ederken, çevresinde kendisini öğretmen olarak tanıttığını da belirledi.

DUBLEKS EVİN ÇATISINDA YAKALANDI

Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle Selda Ş.’nin evine operasyon düzenlendi. Kapıyı açanlar tarafından evde olmadığı söylenen Selda Ş.’ye aramalar sırasında ulaşılamadı.

Polis ekipleri Selda Ş.'nin dubleks evin çatısında saklandığını belirledi.

Polis ekiplerince saklandığı yerden çıkarılan Selda Ş. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Selda Ş.’nin hakkında 17 yıl 4 ay 15 hapis cezası bulunduğu, 11 ayrı dosyadan da arandığı ortaya çıktı.

Selda Ş. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.