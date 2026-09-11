18 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonları. 43 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı , 18 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü.

Düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 52 organizatör yakalandı. Şüphelilerden 43'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlarda 131 araç ile 20 bot ve bot motoru ele geçirildi.