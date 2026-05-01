1,8 milyonluk vurgun! Bankadan parayı çekerken kameraya yakalandılar

Batman 'da para iadesi yalanıyla vurgun yapan şebeke çökertildi.

Batman’da bir kişiyi telefonla arayarak kendilerini özel bir bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtan şüpheliler, özel sağlık sigortasına yatırılan tutarın iade edileceğini söyleyerek 1 milyon 800 bin lirasını alarak dolandırdı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların aldığı paranın izini sürdü.

PARAYI ÇEKERKEN KAMERAYA YAKALANDILAR

Ekipler, ilgili bankalardan temin edilen güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek parayı çeken beş şüpheliyi tespit etti.

15 Nisan günü Batman merkezli olmak üzere İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda M.G., S.E., İ.H., Y.O. ve E.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen beş şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.