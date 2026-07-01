19 yıllık sır DNA testiyle çözüldü: 10 şüpheli gözaltında

Batman 'da 19 yıl sonra yeniden açılan bir faili meçhul dosya aydınlatıldı.

Olayın geçmişi 2007 yılına dayanıyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında bir erkek cesedinin bulunmasına ilişkin dosya Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden ele alındı.

CESEDİN KİME AİT OLDUĞU BELİRLENDİ, 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu cesedin Aydın Özcan isimli kişiye ait olduğu belirlendi.

Elde edilen yeni deliller çerçevesinde harekete geçen ekipler 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

GÜRLEK'TEN TEŞEKKÜR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin bir açıklama yaparak 19 yıllık sır perdesinin aralanması nedeniyle yargı ve güvenlik teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.

Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla milletimizin adalete güvenini güçlendirmek ve kamu vicdanını yaralayan dosyaları aydınlatmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.