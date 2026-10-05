2 kişi hayatını kaybetmişti. Alkollü sürücüyle ilgili görüntüler ortaya çıktı

Bursa’da alkollü sürücü Gülçin Yeni’nin (35) kullandığı cip ile otomobilin çarpışması sonucu Yalçın Öz (46) ve Olgun Yıldız’ın (47) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sonrası çekilen cep telefonu görüntülerinde ise yaralı sürücünün sağlık ekiplerine aracındaki hasarı sorduğu ve cep telefonuyla ilgilendiği görüldü.

Kaza, 21 Ağustos saat 02.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi’nde meydana geldi. Yalçın Öz yönetimindeki otomobil , Alaaddinbey Caddesi’ne dönmeye çalıştığı sırada Ahıska Caddesi’nde ilerleyen Gülçin Yeni’nin kullandığı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürüklenirken, cip ise park halindeki 2 araca daha çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobil sürücüsü Yalçın Öz ile yanında bulunan Olgun Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cip sürücüsü Gülçin Yeni ile yanındaki Yağmur Y. ise yaralandı.

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde iki aracın çarpışma anı yer aldı. Kaza sonrasında cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ise yaralı haldeki Gülçin Yeni’nin sağlık ekiplerine aracının hasar durumunu sorduğu ve bir süre cep telefonuyla ilgilendiği görüldü.

ÇALIŞTIKLARI FİRMANIN DİĞER FABRİKASINI KONTROLE GİDİYORLARDI

2 çocuk babası Yalçın Öz ve 1 çocuk babası Olgun Yıldız’ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından toprağa verildi. Öz ile Yıldız’ın bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları, bağlı oldukları firmanın diğer fabrikasını kontrole giderken kazanın olduğu bildirildi.

‘ALKOLÜN ETKİSİNİN GEÇTİĞİNİ SANIYORDUM’

Hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınan Gülçin Yeni’nin, “Geçirmiş olduğum trafik kazasında ben de ağır yaralandım. Yürüyemiyorum, kalçamda kırık var, kaburgalarımın 10 tanesi kırık, boynumda ve sol kolumda çatlak var. Akciğer sönmem var, yatış yapamadığım için sondalı yattım. Hastanede de kalkamadım. İyileşene kadar hayatımı zor idame edeceğim. Olay günü saat 02.40 sıralarında aracımla Çalı Yolu’nda seyrederken, trafik ışıklarına geldiğimde beyaz bir otomobil sola tali yola dönmek için önüme kırdı. Durmak için frene bastım ama duramadım. Sonra kendimi hastanede buldum. Karşı taraf için çok üzgünüm. Karşı taraf, kaza anında sola dönerken sinyal vermedi. Trafik ışıkları bana sarı yanıp sönüyordu. Kazadan 2 saat önce alkol almıştım. Etkisinin geçtiğini sanıyordum. Araç kullanırken bilinçliydim. Yaşanan kaza nedeniyle çok üzgünüm” dediği öğrenildi.

22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Taburcu edildikten sonra tutuklanan Gülçin Yeni hakkında hazırlanan iddianamede, sürücünün 1.09 promil alkollü olduğu belirtildi. Yeni’nin ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

‘SADECE KENDİNİ DEĞİL HERKESİ YAKTI’

Ağabeyi Olgun Yıldız’ın öldüğünü emniyette öğrendiklerini söyleyen Barış Yıldız, “Beşevler Polis Karakoluna gittiğimizde oradaki komiser bize bir kazaya karıştıklarını ve kazada hayatlarını kaybettiklerini söyledi. Kendi ellerimle ben ağabeyimi gömdüm. Bu alkollü sürücü kadın sadece kendini değil, herkesi yaktı. Ortada 2 ölü var, arkasında bıraktığı çocuklar var, eşler var. Yani çok zor bir durum. Gerçekten alkollüyse, başkalarının canını alıyorsa, sadece bunun için söylemiyorum, genel olarak söylüyorum, herkes cezasını çeksin, en ağır cezasını çeksin” dedi.

‘SANIK, KAZA SONRASI TELEFONLA MESAJLAŞIYORDU’

Yıldız ailesinin avukatı Özgür Coşkun ise alkollü sürücünün suçunun raporlarla ve görüntülerle sabit olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kazanın olmasından yaklaşık 2 saat sonra alınan doktor raporunda, alkol raporunda sürücünün 1.09 promil alkollü olduğu, bu da kaza saatlerinde yaklaşık 1.5 promile dayanan bir alkol olduğu sabit hale gelmiştir. Yaptığımız kamera görüntüsü incelemelerinde ise sürücünün çok hızlı bir şekilde seyir halinde olduğunu da fark ettik. Akabinde vatandaşlar olay yerine toplanıp geldiklerinde tabii videolar çekmişler olayla alakalı. Çekilen videolarda şunu da tespit ettik; olayın olmasının hemen akabinde alkollü sürücü hiçbir şekilde hiçbir yaralıyla veya vefat eden kişilerle ilgilenmeksizin, 112'yi aramaksızın telefonuyla mesajlaştığını tespit ettik. Bir başka vatandaşın çekmiş olduğu görüntüde Acil Sağlık çalışanının alkollü sürücüye müdahalesi esnasında alkollü sürücünün sağlık çalışanına yaralıların ya da vefat eden kişilerin sağlık durumunu sormaktan ziyade arabasının durumunu sorması bizleri derinden etkilemiştir.”

‘2 KADIN EŞSİZ, 3 ÇOCUK BABASIZ KALDI’

Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada sadece bir trafik kazası yok. İki kişinin hayatı söz konusu değil. Bugün burada vefat eden kişilerin toplam 3 çocuğu vardı. Bu 3 çocuk 10, 11, 12 yaşlarında çocuklardı. Vefat eden kişilerden birinin çocuğu özel gereksinimli bir çocuktu. Bugün burada 2 eş, eşsiz kaldı. Bugün burada 3 tane çocuk babasız kaldı. Bizler istiyoruz ki bu tür trafik kazalarında alkolün olduğu, hızın olduğu trafik kazasında, 2 kişinin vefat ettiği ve 1 kişinin yaralandığı durumda bu sanıklar gereken en ağır cezaları adalet önünde alsınlar. Alsınlar ki bugün burada geride kalan eşler ve çocuklar, yarın öbür gün, ‘Bir kaza olarak değerlendirilmedi’ düşüncesine varsınlar, bir nebze olsun içleri soğusun. Alkolün olduğu, bu kadar hızın olduğu, kazanın hemen akabinde kendi işleriyle ilgilendiği, hiçbir yaralanma durumlarıyla ilgilenmediği, vefat durumlarıyla ilgilenmeyen bir sanığın gereken en ağır cezayı alması gerektiği kanaatindeyiz.”

‘ÖLEN SÜRÜCÜNÜN SİNYAL VERDİĞİ KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE SABİTTİR’

Sanığın kazanın ardından sağlık problemleri olduğu gerekçesiyle uzun süre ifade vermediğini ve yalan beyanda bulunduğunu iddia eden Coşkun, “Alkollü sürücünün çok sağlık problemi olmamasına rağmen emniyet güçlerine sağlık problemlerinin olduğu, yürüyemediğini, oturamadığını belirterek adliyeye sürekli olarak geç teslim olmak adı altında hareketlerde bulunduğunu dosya kapsamından tespit ettik. Kamera görüntülerinde sabit olduğu üzere alkollü sürücü çok hızlı bir şekilde hareket ediyor ve özellikle savunmalarında suçtan kurtulmaya yönelik olarak bizim müvekkilimizin bulunduğu aracın sinyalinin çalışmadığını dile getiriyor. Fakat kamera görüntülerinde bu durum net bir şekilde tespit edilmiştir. Müvekkilimizin içinde bulunduğu ve 2 vefat edenin içinde bulunduğu aracın sinyal verdiği sabittir. Bunu biz kamera görüntüleriyle de ortaya çıkardık. Yarın öbür gün alınacak bilirkişi raporlarıyla birlikte kendisinin hız tespiti de yapılacaktır. Bu hız tespitleriyle birlikte kusur durumlarının da çok ciddi seviyede artacağı kanaatindeyiz” dedi.