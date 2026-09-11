2 milyar liralık uyuşturucu ağı çöktü

Mersin ’de emniyet ve jandarma ekiplerinin son 10 günde düzenlediği operasyonlarda milyonlarca uyuşturucu ve sentetik hap ile yaklaşık 4 milyon hap üretiminde kullanılabileceği belirtilen ham madde ele geçirildi. Operasyonlarda aralarında uyuşturucu satıcılarının da bulunduğu 23 şüpheli yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürüttü.

Son 10 günde 7’si büyük çaplı olmak üzere peş peşe operasyonlar düzenleyen ekipler, uyuşturucuların saklandığı depo ve adresleri tespit etti. Operasyonlarda asansörcü ve fırıncı olarak kullanılan iş yerlerinin yanı sıra turizm bölgelerindeki yazlıklara da baskınlar yapıldı.

Aramalarda 4 milyon 600 binden fazla uyuşturucu içerikli sentetik hap, yaklaşık 4 milyon hap üretiminde kullanılabileceği belirtilen 1 ton 250 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 6 milyon boş kapsül ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 19 kilo 225 gram esrar ile 65 bin ecstasy hap bulundu. Yakalanan 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Operasyonlarla piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar lira olduğu belirtilen uyuşturucunun piyasaya sürülmesinin önüne geçildi.

2 MİLYAR LİRALIK UYUŞTURUCU PİYASASI ÇÖKERTİLDİ

Polis ve jandarmanın çalışmasıyla yapılan 7 ayrı operasyonda yaklaşık 2 milyar liralık uyuşturucu piyasası çökertilirken, 10 gün içerisinde şuana kadar 23 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerin bir kısmının yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, bazı şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın ise derinleştirilerek sürdüğü bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edileceği mesajı verildi.