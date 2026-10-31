2 milyon liralık kablo hırsızlığı: Bekçiyi darbedip kaçtılar

Bakırköy'de yapımı süren olimpik yüzme havuzu ve farklı şantiyelerden yaklaşık 2 milyon lira değerinde elektrik kablosu çaldıkları belirlenen 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı ve şantiye bekçisinin kendilerini durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Eylül'de Bakırköy'de inşaatı devam eden olimpik yüzme havuzunun şantiyesinde meydana geldi. İşçi yeleği giyerek kapalı kasa minibüsle şantiyeye giren şüpheliler, elektrik kablolarını araca yükleyip olay yerinden kaçtı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı soruşturmada, şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde, şüphelilerin kabloları minibüse taşıdığı ve şantiye bekçisinin kendilerini engellemeye çalıştığı anlar yer aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 13 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin 7 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin 7 ayrı hırsızlık kaydı olduğu ortaya çıktı.

BEKÇİ EL ARABASIYLA DURDURMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada şüphelileri fark eden inşaat bekçisinin, inşaatta kullanılan el arabasını minibüsün önüne atarak kaçmalarını engellemeye çalıştığı, ardından demir çıkış kapısını kapatmak için çaba gösterdiği görüldü.

Bekçi ile şüpheliler arasında arbede yaşandığı, şüphelilerin bekçiyi darbederek kaçtığı da güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

13 GÖZALTI

Şüphelilerin Esenler, Avcılar ve Bağcılar'da kaldığı belirlenen 29 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, havuz inşaatından kablo çalan 7 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde bulunan ve farklı hırsızlık olaylarının failleri olduğu tespit edilen 6 şüphelinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin, şantiye hırsızlığının yanı sıra 7 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.