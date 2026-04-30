20 yıllık dosya raftan indi: Kabzadaki DNA sırrı çözecek mi? 10 şüpheli adliyede

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Karakuş'un dosyası, Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmada yeniden ele alındı.

JASAT bünyesinde kurulan özel ekip, üç yıl önce dosyayı yeniden açtı.

KAYBOLMADAN ÖNCE DÖVMÜŞLER

İncelemede, Karakuş'un kaybolmadan önce husumetli olduğu kişilerle yaşadığı darp olayları araştırıldı. 2006'da husumetli kişilerle olan kavga sonucu ele geçirilen ve adli emanette bulunan bir tüfek dipçiğinde kayıp Hamdi Karakuş'un DNA'sına rastlandı.

10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine yoğunlaşan JASAT ekipleri, yeni deliller doğrultusunda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 12 şüpheliden ikisi serbest bırakılırken, 10'u işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle Sivrihisar Adliyesi'ne sevk edildi.