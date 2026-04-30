20 yıllık dosya raftan indi: Kabzadaki DNA sırrı çözecek mi? 10 şüpheli adliyede
30.04.2026 10:01
Karakuş'un kaybolmadan bir yıl önce sorun yaşadığı mahalleli ile kavga ettiği belirlendi. Yakınları olayın aydınlatılmasını istiyor.
20 yıl önce kaybolan Hamdi Karakuş'a ait dosya yeniden açıldı. Cinayet ihtimali üzerinde duran jandarmanın gözaltına aldığı 12 kişiden 10'u adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de 2006 yılında yaşamını yitiren Hamdi Karakuş'un öldürülmüş olabileceği değerlendiriliyor.
Sivrihisar ilçesinde yaşayan Hamdi Karakuş, 1 Nisan 2006'da kayboldu. Kendisinden haber alamayan Karakuş'un ailesi, cinayet şüphesiyle jandarmaya ihbarda bulundu.
Yapılan soruşturmalar, Karakuş'un akıbetinin belirlenememesi nedeniyle takipsizlik kararıyla sonuçlandı.
Karakuş'un kardeşi Semra Dönmez, olayın aydınlatılmasını istediklerini söyledi.
DOSYA YENİDEN AÇILDI
Karakuş'un dosyası, Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmada yeniden ele alındı.
JASAT bünyesinde kurulan özel ekip, üç yıl önce dosyayı yeniden açtı.
KAYBOLMADAN ÖNCE DÖVMÜŞLER
İncelemede, Karakuş'un kaybolmadan önce husumetli olduğu kişilerle yaşadığı darp olayları araştırıldı. 2006'da husumetli kişilerle olan kavga sonucu ele geçirilen ve adli emanette bulunan bir tüfek dipçiğinde kayıp Hamdi Karakuş'un DNA'sına rastlandı.
10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bunun üzerine yoğunlaşan JASAT ekipleri, yeni deliller doğrultusunda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 12 şüpheliden ikisi serbest bırakılırken, 10'u işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle Sivrihisar Adliyesi'ne sevk edildi.